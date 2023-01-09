السعودية: أعداد الحجّاج هذا العام ستعود كما كانت قبل كورونا

أعلنت السعودية، مساء الإثنين، عودة أعداد وأعمار الحجاج لما قبل جائحة كورونا، واصفة هذه العودة بالبشرى.

جاء ذلك وفق ما ذكره وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، خلال كلمة في مؤتمر "اكسبو الحج" الذي انطلق الإثنين بمدينة جدة ويستمر حتى 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، لمناقشة الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين.

وقال الربيعة، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية إنه سيزف "بشرى".

وأضاف أن "أعداد الحجّاج في موسم 1444هـ (هذا العام) ستعود كما كانت قبل جائحة كورونا، دون أي قيود على العمر".

وكانت السعودية منذ حدوث جائحة كورونا عام 1441ه (2020م) تفرض قيودا على الأعداد والأعمار المسموح لها بأداء الحج.

وبلغ عدد حجاج بيت الله الحرام خلال موسم 1443ه (2022م) مشاركة 899 ألفا و353، بينهم 779 ألفا و919 من خارج المملكة، من إجمالي مستهدف مليون.

وشهد موسم الحج لعام 1442ه (2021م)، مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جراء تفشي كورونا.

كما سبق أن شهد عام 1441ه (2020)م موسما استثنائيا للحج، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون في عام 1440 (2019م) من أرجاء العالم.