القوات الأمريكية ترسل عشرات المركبات المحملة بالعتاد العسكري إلى شمال شرقي سوريا

أرسلت القوات الأمريكية المزيد من الإمدادات العسكرية إلى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي شمال شرقي سوريا، المتمتع بدعم واشنطن.

وأكدت مصادر محلية لمراسل الأناضول، أن أكثر من 100 مركبة اتجهت للقواعد العسكرية الأمريكية في محافظة الحسكة السورية خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط، آتية من العراق في عدة قوافل، وهي مؤلفة من مركبات عسكرية وأخرى محملة بإمدادات عسكرية.

وذكرت المصادر أنّ الإمدادات العسكرية الأمريكية دخلت من العراق من معبر الوليد في 6 و8 يناير/كانون الثاني الجاري.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019 إبان عملية "نبع السلام" انسحبت القوات الأمريكية من المنطقة لتعزز وجودها حول منابع النفط شمال شرقي سوريا.

وتنتشر القوات الأمريكية شمال شرقي سوريا وتحديدا بمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور التي تسيطر عليها قوات "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابية.