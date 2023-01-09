ابن غفير يمنع رفع أي علم فلسطيني في الأماكن العامة

أصدر وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية ايتمار بن غفير أوامره للشرطة، بحظر رفع أي علم فلسطيني، في الأماكن العامة.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال ابن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد: "وجهت الشرطة اليوم لفرض حظر رفع أي علم فلسطيني، أو أي علم يظهر تماهيه مع منظمة إرهابية أو يحرض ضد دولة إسرائيل".

وأضاف بن غفير: "سنكافح الإرهاب وتشجيع الإرهاب بكل قوتنا".

يأتي هذا، بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها قناة (12) الخاصة، تشير إلى توتر شديد بين ابن غفير وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، بعد تجاهل الأخيرة تعليماته لمنع الاحتفالات بتحرير الأسير الفلسطيني المحرر كريم يونس، الذي قضى في السجون الإسرائيلية 40 عاماً، وخرج الخميس الماضي.

وفي وقت سابق الأحد، قرر ابن غفير، تشديد القيود على زيارة أعضاء الكنيست (البرلمان) العرب للأسرى الفلسطينيين، منفذاً تهديده حول هذه الأمر خلال حملته الانتخابية.

وابن غفير، هو وزير الأمن القومي، لحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، أدت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/ كانون أول 2022، ووصفتها وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية، بأنها "الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل".