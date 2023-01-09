سلطات قناة السويس تحاول تعويم سفينة شحن جانحة

جنحت سفينة "غلوري" في قناة السويس قرب مدينة القنطرة، فيما تعمل قاطرات هيئة القناة على إعادة تعويمها حالياً وفق ما أعلنت شركة الشحن "ليث إيجنسيز".

وقالت الشركة في تغريدة الإثنين إن "السفينة إم/في غلوري جنحت أثناء التحاقها بقافلة متجهة جنوبا قرب مدينة القنطرة (شمال شرق مصر)".

وأضافت شركة الشحن أن "قاطرات هيئة قناة السويس تحاول حاليا إعادة تعويم السفينة"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبه، أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، جنوح السفينة جلوري "بشكل طفيف بقافلة الجنوب وأنه جار تعويمها".

وأضاف في تصريح صحفي لقناة العربية السعودية، أن "جنوح السفينة لم يؤثر على حركة الملاحة".