مقتل 61 مسلحاً من "الشباب" في غارة جوية بالصومال

أعلنت السلطات الصومالية، الاثنين، مقتل 61 عنصراً من حركة "الشباب"، في غارة جوية نفذها جهاز المخابرات جنوبي الصومال.

وقالت وزارة الإعلام الصومالية، في بيان، إن "الاستخبارات الصومالية بالتعاون مع الشركاء الدوليين نفذت غارة جوية استهدفت منطقة زراعية بضاحية بلدة حوالي في إقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي".

وأضافت الوزارة أن "المنطقة الزراعية التي تعرضت للغارة كان فيها نحو 150 من عناصر الشباب، وكانوا يستعدون لشن هجوم على مراكز عسكرية حكومية في ضواحي بلدة حوالي".

وأسفرت الغارة أيضاً عن "تدمير سيارتين مفخختين تم إعدادهما لدخول العاصمة مقديشو"، وفق البيان.

وذكر البيان أن "الحكومة الصومالية تتابع عن كثب مخططات الإرهابيين الذين خسروا في المعارك الأخيرة أمام الجيش الصومالي بدعم من العشائر المسلحة".

وتأتي العملية في وقت تواصل فيه القوات الحكومية بالتعاون مع مسلحين قبليين عمليات عسكرية ضد "الشباب" قتلت خلالها عشرات من عناصر الحركة واستعادت السيطرة على مناطق عديدة.