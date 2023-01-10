آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل جنوبي قطاع غزة

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية بشكل محدود، الثلاثاء، داخل أراض زراعية فلسطينية في المنطقة الشرقية الحدودية جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأناضول أن آليتين عسكريتين و4 جرافات توغّلت بشكل محدود شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأفاد شهود عيان بأن الآليات العسكرية شرعت في أعمال تجريف داخل المكان الذي توغلت به.

من جانب آخر، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات من البحرية الإسرائيلي لاحقت مراكب صيد في بحر شمالي قطاع غزة، دون وقوع إصابات أو اعتقالات.

ومن حين لآخر تنفذ قوات من الجيش الإسرائيلي عمليات توغل محدودة لأراض قرب حدود القطاع الشرقية والشمالية، ترافقها عادة أعمال تجريف وتمشيط، قبل أن تعود إلى قواعدها.

فيما يقول الصيادون الفلسطينيون في بحر القطاع، إنهم يواجهون عدداً من الانتهاكات بينها "ملاحقة واعتداء وإطلاق نار واعتقال وقتل".