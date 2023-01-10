بسبب التهريب.. الحكومة اللبنانية ترفع الدعم عن حليب الأطفال

رفعت الحكومة اللبنانية الدعم عن جميع أنواع حليب الأطفال، لعدم توفر خطة قادرة على ضبط التهريب والبيع في السوق السوداء، حسبما أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس أبيض.

وأوضح الأبيض في لقاء مع صحفيين الثلاثاء "أن السبب الرئيسي الذي دفع وزارة الصحة العامة إلى اتخاذ قرار رفع الدعم عن حليب الأطفال، يتعلق بضرورة تأمين الحليب للأطفال وليس للتجار، الذين يستغلون الدعم ويعمدون إلى تهريبه".

وزاد: "الوزارة لاحظت أن الكميات الكبيرة من الحليب المدعوم التي يتم استيرادها، تفوق حاجة البلد وتكاد تكفي بلدين (في إشارة إلى تهريب تلك المادة إلى سوريا)، تختفي من السوق بعد وقت قليل من وصولها!".

وقال: "لكل ما سبق تم اتخاذ القرار بوقف دعم الحليب، وقد تبلغنا من شركات مستوردة استعدادها لتأمينه بكميات كبيرة بعد رفع الدعم".

وتوقفت الشركات المستوردة في لبنان قبل نحو 3 أسابيع عن تسليم الأدوية وحليب الأطفال للصيدليات، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الذي تخطى وقتها حاجز الـ 47 ألف ليرة للدولار.

وباتت أسعار الحليب كلها في لبنان خارج دائرة دعم المصرف المركزي، وتُحتَسب وفق سعر صرف الدولار المتقلب، والذي شهد ارتفاعا لافتا خلال الأيام الماضية.