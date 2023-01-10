بسبب الطقس السيء.. مصرع شخصين في السعودية وتوقف رحلات البالون بمصر

لقي شخصيين مصرعيهما نتيجة أمطار غزيرة شهدتها المملكة العربية السعودية، بينما أوقفت مصر رحلات البالون بسبب الرياح السريعة.

وفق جهات رسمية ، اليوم الثلاثاء، أُطلقت تحذيرات من داعيات أمطار ورياح في البحرين وسلطنة عمان.

وقال هيئة الدفاع المدني السعودي، عبر تويتر، إن فرقها في منطقتي المدينة المنورة وعسير انتشلت شخصين أحدهما "غرق في تجمع لمياه الأمطار بالمدينة"، والثاني في "مستنقع مائي بوادي ذهبان" مساء أمس الاثنين.

بينما استطاعت فرق الدفاع المدني في منطقة القصيم إنقاذ "شخصين آخرين احتجزا في سيل بأحد الأودية".

وفي مصر، ألغت سلطات الطيران المدني، رحلات "البالون" الطائر السياحية في مدينة الأقصر (جنوب)، لسوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح التي لا تسمح بالتحليق"، وفق صحيفة "الأهرام".

وبسبب تساقط الأمطار المصحوبة برياح شديدة السرعة في بعض الأحيان، أهابت وزارة الداخلية في البحرين، عبر تويتر، بالمواطنين والمقيمين ومرتادي البحر أخذ الحيطة والحذر والتأكد من تثبيت الأجسام القابلة للسقوط من المباني".

أما في سلطنة عمان فقالت وكالة الأنباء الرسمية إن خرائط الطقس وضحت احتمال تأثر أجواء شمال سلطنة عمان بأخدود من منخفض جوي ابتداء من الثلاثاء وحتى الخميس.

ودعت هيئة الطيران المدني العمانية المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني الرؤية الأفقية، والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده.

وخلال الأيام الماضية، شهدت دول عربية ظروف طقس أبرزها سقوط ثلوج في أنحاء من الأردن، ومصر وبصورة غير معتادة في العاصمة القاهرة ومنطقة العاشر من رمضان القريبة منها.