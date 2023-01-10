بعد سنوات من الشح.. الأمطار "تعيد الحياة" إلى أهوار العراق

أعلنت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، عودة الحياة إلى أهوار محافظة ميسان جنوبي العراق، جراء هطل أمطار غزيرة في الآونة الأخيرة بعد سنوات من الشح.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "إجراءات تحويل جزء من مياه الأمطار باتجاه هور الحويزة أسهم بعودة تدريجية للحياة في أهوار ميسان".

وأضافت أنها استثمرت مياه الأمطار وحولتها إلى هور الحويزة عن طريق مغذياته الثلاثة (الحسيجي وأم الطوس والزبير)، ما أدى إلى نسب إغمار مقبولة مقارنة بالأعوام السابقة، بحسب البيان.

وأشارت البيان إلى أن حصيلة المياه الناتجة عن سقوط الأمطار في الفترة الأخيرة "أثرت إيجاباً على الواقع البيئي والإحيائي للأهوار".

وساهمت مياه الأمطار "بتحسن الواقع الاقتصادي لسكان الأهوار الذي يعتمد على مصادر الصيد واستخدام العلف الخضري للمواشي"، وفق البيان.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على الاستثمار الأمثل للأمطار بغرض زيادة الإمدادات المائية باتجاه الأهوار التي عانت من الشح خلال السنوات الماضية.

وتشهد عدة بلدان عربية، في الآونة الأخيرة، تساقط ثلوج غير معتادة وسيول جراء أمطار غزيرة.