الائتلاف السوري يطالب لبنان بالعدول عن قرار وقف تعليم اللاجئين

طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الأربعاء، الحكومة اللبنانية بالعدول عن قراراها وقف تعليم اللاجئين السوريين في المدارس الحكومية، مشيراً أن " القرار يؤدي إلى حرمان أكثر من نصف مليون طفل من حق رئيسي من حقوقهم".

وأدان الائتلاف، في بيان، "الممارسات التي يتعرض لها الطلاب السوريون في لبنان، والتي أدت إلى تعليق تعليمهم وسلب أحد حقوق اللاجئين المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة التربية اللبنانية، عن توقف الدروس في فترة "بعد الظهر" لغير اللبنانيين عملاً بمبدأ "المساواة"، إلى حين التوصل إلى حل مسألة التعليم في فترة "قبل الظهر"، وفق وسائل إعلام لبنانية.

وقال المدير العام لوزارة التربية اللبنانية عماد الأشقر، إن "لبنان يستقبل جميع الناس ولكن لا يجوز ألا يتعلم أبنائنا وأن يتعلم أبناء غيرنا"، في إشارة إلى الطلاب السوريين، وفق موقع "المدن" اللبناني.

وأشار بيان الائتلاف إلى أن قرار الحكومة اللبنانية "يؤدي إلى حرمان أكثر من نصف مليون طفل من حق رئيسي من حقوقهم".



وذكر الائتلاف أن "المساعدات الدولية المخصصة لقطاع التعليم للاجئين السوريين في لبنان مستمرة إلى الآن، ومن غير المشروع إيقاف تعليمهم تحت أي ذريعة أو لتصفية حسابات داخلية".



وأوضح أن "لجوء السوريين لم يكن خياراً طوعياً، بل جاء بعد إجرام نظام الأسد وحلفائه

والميليشيات الطائفية، وعلى رأسها ميليشيا حزب الله اللبناني، بحق الشعب السوري عبر القتل والاعتقال والقصف، ما أجبر الأهالي على ترك مدنهم وبلداتهم"، وفق البيان.

ولفت البيان إلى أن "عودة اللاجئين إلى بلادهم مرتبطة بتحقيق الانتقال السياسي في سوريا، وهو مطلب للائتلاف الوطني يتحمل مسؤولية تنفيذه مجلس الأمن والأمم المتحدة".

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون بحسب تقديرات رسمية، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلد العربي.