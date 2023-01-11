رئيس حكومة إقليم شمال العراق يناقش في بغداد أهم الملفات على المستوى الوطني

استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رئيس حكومة إقليم شمال العراق مسرور برزاني، في بغداد وجرى النقاش حول أهم الملفات على المستوى الوطني.

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وذكر البيان، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض أهم الملفات على المستوى الوطني، وسبل التكامل في عمل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء ومحافظات العراق" دون مزيد من التفاصيل.

وحضر اللقاء عدد من الوزراء والمستشارين والمسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وطالما شهدت العلاقات بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومات الاتحادية في بغداد خلافات مستمرة حول تصدير النفط إذ يتولى الإقليم تصدير نفطه المنتج منذ 2009 بنفسه بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، ما تعتبره بغداد مخالفا للدستور الاتحادي.