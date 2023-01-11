فلسطين.. وفاة شاب متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

توفي فلسطيني، اليوم الأربعاء، متأثر بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد الشاب أحمد عامر سليم أبو جنيد (21 عاماً)، متأثراً بجروحٍ حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال في الرأس، صباح اليوم، في مخيم بلاطة بنابلس.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي)، إن "طواقمها نقلت شاب أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين في نابلس إلى مستشفى رفيديا (حكومي)".

وذكر شهود عيان، أن الشاب الفلسطيني أصيب خلال عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة.

وأضاف الشهود أن قوة إسرائيلية اقتحمت المخيم، وحاصرت منزلاً مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، فيما سمع تبادل لإطلاق النار.

وعادةً تحدث مواجهات خلال الاعتقالات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ليلاً أثناء مداهمة منازل المستهدفين ومن بينهم أطفال، وفق منظمات حقوقية فلسطينية.

ويُنقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات الضفة، قبل التحقيق معهم والإفراج عنهم أو نقلهم إلى مراكز التحقيق المركزية والسجون.