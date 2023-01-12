مباحثات فلسطينية أمريكية بشأن التطورات السياسية

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ التطورات السياسية مع المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب الشيخ، الخميس، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب بيان صدر عن مكتب الشيخ.

وأوضح الشيخ في البيان أنه بحث مع المبعوث الأمريكي والوفد المرافق له العلاقات الثنائية والتطورات والمستجدات السياسية في المنطقة، وخاصة بعد تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة (برئاسة بنيامين نتنياهو).

ولفت إلى أنه "أكد على ضرورة وجود أفق سياسي يحافظ على خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) وفق الشرعية الدولية، ووقف إسرائيل لكل إجراءاتها الأحادية واعتداءاتها اليومية بحق الشعب الفلسطيني التي تدمر هذا الحل وتخلق أجواء صعبة ومعقدة تؤثر على الأمن والاستقرار".

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل على "تدمير" خيار حل الدولتين، مطالبين بعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وسط رفض من تل أبيب.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية منذ 2014، عقب رفض تل أبيب وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وتنصلها من مبدأ "حل الدولتين" ورفضها إطلاق دفعة من قدامى الأسرى.