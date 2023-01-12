مصر والسعودية ترفضان التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية

أعربت كلاً من السعودية ومصر، اليوم الخميس، رفضهما التدخلات الإيرانية بشؤون المنطقة العربية.

وعبرت البلدان عن قلقهما إزاء استهداف جماعة الحوثي اليمنية أمن الممرات المائية لنقل الطاقة.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي التي عقدت برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره المصري سامح شكري، بالعاصمة الرياض.

ووفق البيان المشترك "اتفق الجانبان على ضرورة احترام إيران الكامل للالتزامات الدولية النووية، وضمان سلمية برنامجها النووي".

كما اتفقا على "دعم جهود حث إيران على الالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية".

وأدان الجانبان السعودي والمصري "محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر".

وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي أعلن الجيش المصري تولي قواته البحرية مهاما دولية جديدة بتلك الممرات إثر توليها قيادة "قوة المهام المشتركة 153 الدولية"، للمرة الأولى.

وفي هذا السياق، أكد البلدان أهمية دعم وتعزيز التعاون المشترك لضمان حرية الملاحة بالممرات المائية المحورية، وضرورة التصدي لأية محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين".

كما أعربا عن "بالغ قلقهما من استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف أمن ممرات الملاحة الدولية، بما يؤثر سلباً على أمن الطاقة العالمي واستقرار إمداداته".

وأكّد الجانبان على دعمهما للحلول السياسية في اليمن وليبيا وسوريا، ومساندة العراق والسودان.

وشددا على أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وأهمية الإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي (منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2022) واستكمال الاستحقاقات الدستورية في لبنان.

فيما أكدت السعودية، وفق البيان دعمها الكامل لأمن مصر المائي، داعية إثيوبيا لعدم اتخاذ "أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، والتحلي بالمسؤولية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق أهداف التنمية لبلادها دون وقوع ضرر على مصر والسودان".

وقبل إصدار البيان المشترك، أوضحت الخارجية السعودية في بيان، أن الوزيرين بحثا خلال اجتماع اللجنة "التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها وتكثيف التعاون السياسي".

وكشفت الخارجية المصرية في بيان، أن المشاورات خلال الاجتماع "شهدت حواراً مستفيضاً وشاملاً" حول قضايا بينها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وسد النهضة الإثيوبي.

وهذه الجولة الخامسة لاجتماع اللجنة التي تم إنشاؤها بموجب مذكرة تفاهم بين البلدين في القاهرة عام 2007.