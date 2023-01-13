الجيش اللبناني يطلق النار على مسيرة إسرائيلية اخترقت أجواءه

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، إطلاق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء الجنوبية للبلاد.

وأوضح الجيش في بيان أن ذلك حدث أثناء قيام دورية من الجيش بالكشف على أحد الخروقات في خراج بلدة حولا ووادي هونين، جنوب لبنان.

ولفت إلى أن "طائرة درون تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في المنطقة المذكورة وحلقت فوق الدورية، فقامت العناصر (الجيش) بإطلاق النار باتجاهها".

ولم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي حول بيان الجيش اللبناني، حتى الساعة 12:45 (ت.غ).

ويقول لبنان إن إسرائيل تخرق مجاله الجوي ومياهه الإقليمية بشكل شبه يومي، ويطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف هذه "الانتهاكات"، خاصة فيما يتعلق بالقصف الإسرائيلي لسوريا عبر الأجواء اللبنانية، وذلك رغم توقيع البلدين في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما بوساطة أمريكية.