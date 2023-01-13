القدس.. متطرفون يكتبون شعارات كراهية باللغة العبرية على جدران بطريركية الأرمن

قالت بطريركية الأرمن في القدس، صباح اليوم الجمعة، إن متطرفين كتبوا شعارات كراهية باللغة العبرية قبل يومين على جدار البطريركية بالقدس الشرقية.

وفي تدوينة عبر حسابها على فيسبوك، قالت البطريركية: "الأربعاء اكتُشفت شعارات شنيعة على جدران دير القديس جيمس الأرمني في البلدة القديمة بالقدس".

وأضافت: "الكتابة على الجدران مكتوبة بالعبرية، وشملت من بين عبارات أخرى: الموت للأرمن، الموت للمسيحيين، الموت للعرب والأمم (غير اليهود)، انتقام".

ونشرت البطريركية صور للشعارات التي تم خطها على جدرانها باللغة العبرية.

وهذا ليس الاعتداء الأول على ممتلكات كنسية في القدس الشرقية، إذ جرى خلال الشهر الماضي الاعتداء على مقبرة مسيحية خارج سور البلدة القديمة.

ويقول المسؤولون في الكنائس المسيحية في القدس إن الاعتداءات ازدادت في السنوات القليلة الماضية.

وقالت بطريركية الأرمن في ذات التدوينة: "نص إعلان استقلال إسرائيل بتاريخ 14 مايو/ايار 1948 على أن الدولة ستضمن المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع سكانها بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس".

واستدركت: "انظر إلى أي مدى وصلت إلى هذا الالتزام في الوقت الحاضر، إنه لمن العار والعار أن يحمل الناس العداء والكراهية تجاه مواطنيهم ومواطني دولة إسرائيل".

وسبق للمسؤولين في الكنائس أن وجهوا الاتهام الى المجموعات اليمينية الإسرائيلية المعروفة باسم "تدفيع الثمن" بتنفيذ هذه الاعتداءات.

وتنفذ مجموعات "تدفيع الثمن" اعتداءات على ممتلكات ومقدسات إسلامية ومسيحية وممتلكات فلسطينية خاصة في القدس الشرقية والضفة الغربية والمدن والبلدات العربية في إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "تقدمت البطريركية بشكوى للشرطة الإسرائيلية التي ابلغت البطريركية بأنها تبذل جهودا حثيثة لإلقاء القبض على الفاعلين".

ولم يصدر تعقيب رسمي من الشرطة أو الحكومة الإسرائيلية بشأن ذلك حتى الساعة 9:17 (ت.غ).