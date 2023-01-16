المبعوث الأممي إلى ليبيا: الاستقرار ضروري لإعادة إعمار ليبيا

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إن "استعادة الاستقرار وإعادة شرعية المؤسسات في ليبيا أمر ضروري لإعادة إعمار المدن المدمرة".

جاء ذلك في تغريدة عبر "تويتر"، بعد جولة أجراها باتيلي، في مدينة سرت، التي وصلها في وقت سابق الأحد، لرعاية اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وفي وقت سابق الأحد، انطلقت في سرت اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة، لبحث توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، وتختتم أعمالها الاثنين .

وأضاف باتيلي: "قمت اليوم بجولة في مدينة سرت حيث وقفت على بعض الأضرار التي خلفها الصراع.. إنه لأمر مؤلم أن نرى رأي العين هذا الدمار الذي طال المنازل والممتلكات العامة والخاصة وقبل هذا وذاك ترك أثره البالغ في نفوس الناس".

واردف المعبوث الأممي: "استعادة السلام والاستقرار وإعادة شرعية المؤسسات في ليبيا أمر في غاية الضرورة لكي تتاح الفرصة لإعادة إعمار المدن التي دمرت مثل مدينة سرت وتعويض الشركات والأفراد بشكل منصف وتفعيل الخدمات الاجتماعية بشكل كامل وإعادة الروح في العلاقات السلمية بين المواطنين في ربوع البلاد".

وناقشت اللجنة العسكرية، التي تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من قوات خليفة حفتر، خمسة بنود خلال اجتماعات الأحد، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، على رأسها "استكمال بنود وقف إطلاق النار".

وبالموازاة مع الحوار العسكري تقود الأمم المتحدة عبر مبادرة لها جهود تسوية سياسية في ليبيا تتمثل في تشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، تتفاوض للتوافق على قاعدة دستورية تجري بناء عليها انتخابات في أقرب وقت ممكن.