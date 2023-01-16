توقف حركة الملاحة في مطار بغداد لسوء الأحوال الجوية

أعلن مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية، صباح اليوم الاثنين، توقف حركة الملاحة نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وذكرت إدارة المطار في بيان، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "توّد أن توضح للمسافرين كافة وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية".

وأضافت أن "القرار جاء بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 100 متر".

من جانبها، توقعت هيئة الأنواء (الأحوال) الجوية، الاثنين، أن "الطقس في البلاد ستتخلله سحب ضباب وتساقط أمطار، تنحسر مع اقتراب يوم الثلاثاء".

يذكر أن إدارة مطار بغداد الدولي، سبق وأن أعلنت في 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، توقف حركة الملاحة الجوية بالمطار، جراء سوء الأحوال الجوية.