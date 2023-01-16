مصرع 7 مشجعين وإصابة 30 في حادث مروري بالعراق

أعلنت السلطات العراقية، الاثنين، مصرع 7 مشجعين رياضيين وإصابة 30 في حادث مروري، بينما كانوا متوجهين لحضور مباراتي نصف نهائي بطولة "خليجي 25" المقامة في البصرة جنوبي العراق.

وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة ذي قار حسين الجليلي: إن "الحادث المروري الذي تعرضت له حافلة تقل مشجعين كانت متجهة إلى محافظة البصرة، أدى إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح" دون مزيد تفاصيل، حسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وفي وقت لاحق الاثنين، يواجه منتخب العراق نظيره القطري، والمنتخب البحرين نظيره العماني ضمن الدور نصف النهائي لبطولة خليجي 25 المقامة بالبصرة، التي انطلقت منافساتها في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، وتستمر حتى 19 من الشهر ذاته.