نتنياهو مهدداً إيران: سنفعل كل ما هو مطلوب لمحاربة أعدائنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران مسؤولة عن "90 بالمئة من مشاكل الشرق الأوسط".

جاء ذلك في كلمة، الإثنين، في مراسم تسليم وتسلم رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي من "أفيف كوخافي" إلى "هرتسي هاليفي"، وفق مراسل الأناضول.

وقال نتنياهو في الكلمة: "بدأنا في العقد الماضي نشاطًا لا هوادة فيه للحد من تواجد القوات الإيرانية في سوريا ومحاولات نقل الأسلحة إلى سوريا ولبنان".

وأضاف: "إيران مسؤولة عن 90 بالمئة من مشاكل الشرق الأوسط.. وأقول هنا بوضوح لن ننتظر سيفاً حادا على رقبتنا".

وتابع: "الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية ستفعل كل ما يلزم للقتال ضد مضطهدينا. ولن ننجر إلى حروب لا داعي لها، ولكن في يوم القيادة سنقاتل من أجل ما هو ضروري".

من جانبه، قال رئيس الأركان الجديد هرتسي هاليفي في ذات المراسم: "سنجهز الجيش الإسرائيلي للحرب على ساحات بعيدة وقريبة. سنقوي جيش الاحتياط ونحافظ على جيش إسرائيلي واحد".

وأضاف: "العديد من التهديدات المختلفة لا تزال تتطور من حولنا، ابتداء من معضلة إيران التي تتحمل إسرائيل مسؤولية حاسمة في تقييم حلها، وصولا لمعضلة الحدود الشمالية ومعضلة قطاع غزة والتحديات في الضفة الغربية".

بدوره، قال وزير الدفاع يوآف جالانت: "سأعمل حتى يتمكن هرتسي هاليفي من الوفاء بمسؤولياته، وسأتأكد من أن الضغوط السياسية والقانونية لا تصل إلى أبواب الجيش الإسرائيلي".

ولم يصدر تعليق فوري من إيران حول تصريحات المسؤولين الإسرائيليين.