رئيس جهاز الاستخبارات التركي يلتقي البرهان وحميدتي في الخرطوم

التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، الاثنين، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأشاد البرهان بالعلاقات "القوية والقديمة" بين تركيا والسودان، حسب بيان لمجلس السيادة.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني على رغبتهم في تعزيز العلاقات بين "البلدين والشعبين الصديقين" على كافة الأصعدة.

وأشار إلى أن زيارة "فيدان" إلى الخرطوم، تنبع من الرغبة القائمة لتعزيز التعاون بين البلدين.

بدوره، وصف "فيدان" الزيارة بـ"المثمرة"، مشدداً على أن "تركيا والسودان وصلا في تعاونهما والتنسيق القائم بينهما إلى أهدافهما فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وفي إطار زيارته إلى الخرطوم، التقى "فيدان" أيضاً بنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في القصر الرئاسي بالعاصمة، بحضور مدير المخابرات العامة السوداني أحمد إبراهيم مفضل.

وأعرب حميدتي عن ترحيبه بزيارة رئيس الاستخبارات التركي إلى السودان، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين أنقرة والخرطوم، وأهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة بين شعبي البلدين.

وشدد المسؤول السوداني على أن علاقات بلاده مع تركيا "استراتيجية وأزلية"، وأن السودان يوليها اهتماماً خاصاً، داعياً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بشأن القضايا والملفات الثنائية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أكد "فيدان" أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتها مع السودان على كافة الأصعدة.

كما شدد على دعم تركيا للاتفاق الإطاري الذي وقعه المكون العسكري السوداني مع القوى المدنية في البلاد، والجهود التي تحقق الاستقرار في السودان.

كما أعرب "فيدان" عن استعداد تركيا لتقديم الدعم للسودان، بما يحقق الاستقرار في البلاد.