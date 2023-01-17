رئيس مجلس النواب الليبي: الانتخابات تعقد قبل نوفمبر بعد التوافق مع "مجلس الدولة"

كشف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن الانتخابات "ستجرى قبل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بعد توافق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة".

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" (الخاصة)، وفق ما نقله الموقع الإلكتروني للقناة في وقت متأخر مساء الاثنين.

ويأتي تصريح صالح بعد نحو أسبوع من إعلانه مع رئيس للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، من القاهرة، التوافق بينهما والاتجاه لإعلان خريطة طريق قريباً تمهد للانتخابات التي تعذر إتمامها بنهاية 2021 بسبب خلافات داخلية.

وأعرب صالح عن "التطلع لإجراء الانتخابات العامة في أي وقت"، مشيراً أنه "يجري حالياً الاتفاق على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية".

وأضاف رئيس مجلس النواب أن "الليبيين يحتاجون لسلطة تنفيذية، ويجب وضع مصلحة الليبيين فوق كل اعتبار"، وفق المصدر ذاته.

وذكر أنه "بعد التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين ستجرى الانتخابات قبل شهر نوفمبر المقبل، في ظل حاجة العملية الانتخابية للتجهيز بتوعية المواطنين بأهميتها وقبول نتائجها".

والأسبوع الماضي، قال المشري في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "هناك رأياً عاماً داخل مجلسي النواب والدولة على عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بشروط معقولة ومقبولة، كما أكد عليه قادة المجلسين في اجتماعات القاهرة".

وفي 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، أكد رئيسا مجلسي النواب والدولة، في بيان مشترك عقب لقاء جمعهما مع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي بمقر المجلس بالقاهرة، حرصهما على "إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".