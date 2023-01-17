غزة.. 150 طالب يشارك في بطولة الشطرنج

شارك 150 لاعباً من طلاب المدارس الخاصة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، في بطولة محلية للعبة الشطرنج وسط أجواء تنافسية عالية.

ونظّمت أكاديمية الوحدة (رياضية وفنية خاصة)، هذه المسابقة في مقرها بمدينة غزة بين طلبة مدارس من عمر (6 - 17) عاما، بمشاركة لجنة تحكيم من الاتحاد الفلسطيني للشطرنج.

والبطولة التي تستمر يوما واحدا وتنتهي مساء الثلاثاء، جاءت بعد فترة من التدريب المتواصل تلقاها اللاعبون داخل مدارسهم، بحسب عبد الله الإفرنجي المسؤول الإداري بالأكاديمية ومنظم البطولة.

وقال الإفرنجي: "شارك في هذه البطولة 150 لاعبا من حوالي 11 مدرسة خاصة في قطاع غزة، وكل 3 شهور ننظم بطولات مختلفة لطلبة تلك المدارس".

وأوضح أن "الهدف من البطولة اكتشاف اللاعبين والعمل على تنمية مهاراتهم للتحضير لمشاركتهم في بطولات وجولات أخرى".

وأشار إلى أن الأكاديمية التي تنظم البطولة مختصة بتقديم الأنشطة الرياضية والفنية بقطاع غزة من كرة القدم والدبكة وكرة الطائرة والشطرنج وغيرها.

ويضم قطاع غزة 773 مدرسة، هي 429 حكومية و278 تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، و66 مدرسة خاصة، بحسب تقرير صادر عن وزارة التربية والتعليم في فبراير/ شباط 2022.

وبالعادة ينتسب أغلب الأطفال الفلسطينيين إلى المدارس الحكومية أو التابعة للأونروا والتي تتيح التعليم المجاني، في حين أن العائلات ذات الدخل المتوسط أو العالي تتجه لتعليم أبنائها بالمدارس الخاصة.