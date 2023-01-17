مستوطنون يسرقون أغنام وآخرون يعتدون على مركبات فلسطينية

سرق مستوطنون إسرائيليون، الإثنين، قطيع أغنام يملكه فلسطينيين، بينما هاجم آخرون مركبات في الضفة الغربية.

وقال المحامي حسن مليحات، مسؤول منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو (غير حكومية)، في بيان إن مجموعة من مستوطني مستوطنة "كوكب الصباح" قرب أريحا (شرق)، هاجموا فتاة من تجمع عين العوجا، أثناء رعيها قطيعا من الأغنام واستولوا عليه.

وأشار إلى أن المستوطنين اعتدوا على الفتاة قبل فرارها.

وفي شمالي الضفة، هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية على طريق بلدة حوارة جنوبي نابلس (شمال).

وفي السياق، أفاد غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة، إن مجموعة من المستوطنين رشقوا مركبات فلسطينية بالقرب من نابلس بالحجارة.

وأوضح دغلس، أن الهجوم أسفر عن تضرر عدد من المركبات.

وخلال 2022، رصد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، 755 اعتداء للمستوطنين في الضفة الغربية، 161 منها وقعت فيها إصابات بين الفلسطينيين، فيما ألحقت 594 منها أضرارا في الممتلكات.

ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وفق بيانات لحركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.