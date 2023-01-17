وزير عراقي يدعو شركات المقاولات التركية لأداء دور أكبر في بلاده

دعا وزير الإعمار والإسكان العراقي بنكين ريكاني، الثلاثاء، الشركات التركية الرائدة في المقاولات ببلاده لأداء دور أكبر في مشاريع البنى التحتية والخدمات.

وقال ريكاني إن الشركات التركية ساهمت بشكل كبير في شتى مشاريع البناء والمقاولات في مختلف أنحاء البلاد، وخاصة في العاصمة بغداد.

ولفت إلى أن العام 2023 يحمل معه فرص جديدة للشركات التركية، داعياً إياها لأداء دور أكبر في إنشاء المشاريع العامة الجديدة بعد إقرار موازنة العام، مثل مشاريع البنى التحتية من طرقات وجسور وإنشاء مناطق صناعية جديدة.

وفيما يخص الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى أنقرة، تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، أشار ريكاني إلى وجود ملفات مشتركة كثيرة بين تركيا والعراق، حسب وكالة الأناضول.

وأوضح أن أبرز هذه الملفات هي السياسية والأمنية وملفات تتعلق بالمياه والخدمات وحسن الجوار، ما يشجع البلدين على اتباع سياسات مرنة في علاقاتهما.

وأكد أهمية علاقات التعاون بين تركيا والعراق في محاربة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، لافتاً أن بلاده تعتبر أكثر بلد يعاني من هذا التنظيم والإرهاب.

وشدد وزير الإعمار والإسكان العراقي على تضامن بلاده مع تركيا في مكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.