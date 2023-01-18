الجيش اللبناني يمنع قوات إسرائيلية من استكمال أعمال حفر على الحدود

منع الجيش اللبناني، الأربعاء، جيش الاحتلال الإسرائيلي من استكمال أعمال الحفر قرب السياج التقني الحدودي من الجانب المحتل في بلدة "المطلة" بمنطقة كفركلا جنوبي لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، أن "الجيش منع قوات عسكرية إسرائيلية من استكمال أعمال قرب السياج التقني من الجانب المحتل على حدود مستعمرة المطلة المواجهة للخيام".

وأضافت الوكالة أن عناصر من الجيش اللبناني "اتخذوا مواقع قتالية" على الخط الأزرق وجها لوجه مع جنود إسرائيليين وأمام مقدمة جرافة في ظل وجود قوات اليونيفيل ولجنة الارتباط.

من جهته، ذكر الجيش، في بيان، أن مقدمة حفارة إسرائيلية "خرقت الخط الأزرق في سهل مرجعيون قرب بلدة كفركلا جنوب لبنان على مرحلتين لمسافة مترين".

وأشار إلى أن قوة من الجيش اللبناني نفذت انتشاراً في مكان الخرق، و"ألزمت" إسرائيل التوقف عن متابعة الأشغال عند الخط الأزرق.

ولفت البيان، إلى أن "دورية من اليونيفيل حضرت إلى المكان للتحقق من الخرق".

وأوضح أن "متابعة موضوع الخرق تتم بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)".

والخط الأزرق هو خط الانسحاب الذي حددته الأمم المتحدة لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان عام 2000، ويتحفظ لبنان على بعض المناطق التي يمر بها.