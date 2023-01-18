الخطوط السعودية بصدد إصدار تذكرة تتيح الإقامة لمدة 4 أيام دون تأشيرة

تخطط الخطوط السعودية إصدار تذكرة تسمح للمسافرين على رحلاتها بدخول المملكة لمدة أربعة أيام بدون تأشيرة وتتيح لهم أداء شعائر العمرة.

وقال متحدث الشركة والناقل الوطني للمملكة، عبد الله الشهراني، الأربعاء، إن الخطوط السعودية ستعلن قريبا عن برنامج "تذكرتك تأشيرة" يمكّن المسافرين على متن رحلاتها من دخول السعودية لمدة 96 ساعة، ويستطيع المسافر من خلالها التجول في مناطق المملكة وأداء العمرة.

ولم يشر المسؤول السعودي إلى موعد إطلاق خدمة إصدار التأشيرة.

وذكر في تصريح لموقع "أخبار 24"، أنه عند قيام المسافر بشراء تذكرة، "سيتم سؤاله عن مدى حاجته للتأشيرة، فإذا أجاب بالموافقة سيكمل الإجراء الذي لا تتجاوز مدته 3 دقائق من الموقع ذاته دون الحاجة إلى اللجوء لموقع وزارة الخارجية للحصول على تأشيرة مثلما هو متّبع في بعض البلدان".

وأوضح أن سبب إصدار هذه الخدمة هو أن الكثير من الجاليات الإسلامية ترغب أن تكون السعودية نقطة توقف لهم وبخاصة مدينة جدة لأداء مناسك العمرة، ثم إكمال رحلتهم.

وزاد: "تذكرتك تأشيرة، ليست مقتصرة على مطار جدة فحسب بل يشمل المطارات الدولية كافة".

وأكد أن البرنامج الجديد سيزيد الطلب على الرحلات الدولية إلى السعودية، لافتا لاستعداد الشركة لزيادة الطلب على الرحلات الدولية بـ 40 بالمئة خلال العام الجاري.

وتستهدف السعودية 30 مليون معتمر بحلول العام 2030، بحسب برنامجها الإصلاحي "رؤية 2030".