الضفة.. إصابات وحالات اختناق في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

أصيب 43 فلسطينياً، الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي وبحالات اختناق، خلال اقتحام مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ووفق البيان "تعاملت طواقم الجمعية مع 43 إصابة في مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في محيط قبر يوسف شرقي نابلس".

وأوضحت الجمعية أن من بين الإصابات 6 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وإصابة بقنبلة غاز بشكل مباشر، وإصابة دهس، بالإضافة إلى 35 إصابة بحالات اختناق جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع".

وكانت مواجهات بين شبّان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي قد اندلعت في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، خلال اقتحامه مدينة نابلس.

وقال شهود عيان، إن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت منطقة "قبر يوسف" شرقي مدينة نابلس لتأمين وصول مستوطنين للقبر لأداء صلوات تلمودية.

وأضاف الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، فيما وقع اشتباك بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي قرب الموقع.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما أغلق شبان فلسطينيون الطرق أمام المركبات العسكرية التي رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأشعلوا الإطارات المطاطية.