متطوعون أتراك يقدمون 6 آلاف معطف للنازحين شمالي سوريا

قدم متطوعون أتراك، الأربعاء، معاطف لـ 6 آلاف و255 طفلاً متضرراً من الحرب للنازحين في محافظة إدلب شمالي سوريا، وذلك عبر هيئة الإغاثة الإنسانية "IHH" التركية.

وتقوم مجموعة "على طريق القرآن والسنة " التي تضم آلاف الأعضاء الأتراك عبر تطبيق واتساب، بجمع الأموال والتبرعات فيما بينها وتقدم مساعدات إنسانية إلى المحتاجين في مختلف الدول.

وقدمت المجموعة مساعدتها للأطفال المتضررين من الحرب عبر هيئة الإغاثة الإنسانية "IHH" التركية التي قامت بدورها بتوزيعها على الأطفال.

وقال المتحدث باسم المجموعة علي إحسان أرغين إنهم "اشتروا المعاطف من تبرعات جمعت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأرسلوها إلى الأطفال في إدلب".

وأعرب أرغين، عن سعادتهم بتأمين المبلغ اللازم لشراء المعاطف "في وقت قصير لا يتجاوز 23 يوماً والمساهمة في تجنيب الأطفال الشعور بالبرد".

ويكافح نحو مليوني نازح سوري في منطقة إدلب من أجل مواصلة العيش في ظروف صعبة يفاقمها حلول موسم الشتاء.