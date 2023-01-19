السعودية تشترط تقديم المساعدات والمنح بإجراء إصلاحات

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة ستتبنى طريقة جديدة في تقديم المساعدات والمنح والودائع مباشرة دون شروط.

وأضاف الجدعان، مساء الأربعاء، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "اعتدنا على تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط.. ونحن نغير ذلك.. كما نحث دول المنطقة على القيام بإصلاحات".

وتابع: "الآن نقول نريد إصلاحات.. نحن نفرض الضرائب على شعبنا.. ونتوقع من الآخرين أن يقوموا بدورهم".

وأضاف: "المساعدات التي ستقدمها المملكة للدول الأخرى ستكون مشروطة بإصلاحات، نحن في حاجة لأن نشهد إصلاحات. نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم".

وعن العلاقة بقطبي العالم، قال الجدعان إن الرياض تتخذ نهجاً أوسع، تمنح فيه أهمية للعلاقات مع كل من بكين وواشنطن، بجانب بناء علاقات مع دول أخرى.

وأضاف: "نتطلع لتطوير علاقاتنا مع أوروبا.. نعززها فعليا.. علاقاتنا مع أميركا اللاتينية وآسيا في صعود".

والشهر الجاري، أعلنت السعودية أنها ستعزز استثماراتها في باكستان التي تعاني أزمة مالية إلى 10 مليارات دولار من مليار دولار، كان قد أُعلن عنها في أغسطس/آب الماضي.

كما أعلنت أنها ستزيد سقف الودائع في البنك المركزي الباكستاني إلى خمسة مليارات دولار، من ثلاثة مليارات.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وقعت السعودية اتفاقات بقيمة 7.7 مليارات دولار مع مصر، بما في ذلك بناء محطة طاقة بقيمة 1.5 مليار دولار، وقالت إنها تعتزم قيادة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار.

وأسست السعودية شركات في مصر والأردن والبحرين والسودان والعراق وعُمان، لضخ استثمارات تصل إلى 24 مليار دولار في تلك الدول.