السلطات العراقية تتسلم 140 عائلة من مخيم الهول شمال شرقي سوريا

أعلنت السلطات العراقية، الخميس، استلام 140 عائلة (550 فرداً) من مخيم الهول الذي يسيطر عليه تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي في شمال شرقي سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية، أن السلطات العراقية اصطحبت العوائل الـ 140 إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى، وأغلبهم من النساء والأطفال.

وأكدت السلطات العراقية وصول العوائل المكونة عددها من 550 فرداً، إلى مخيم الجدعة.

ويضم مخيم الهول آلاف العوائل النازحة اغلبهم من عائلات عناصر تنظيم "داعش" فروا من العراق بعد عام 2017، إثر استعادة الموصل ومناطق أخرى من سيطرة مسلحي التنظيم.

وترفض الأوساط الشعبية عودة عائلات عناصر "داعش" المتورطة بالمشاركة بقتل مدنيين في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار أثناء سيطرة التنظيم على تلك المناطق بين عامي 2014-2017.