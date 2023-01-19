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بعد سجن 40 عاما.. إسرائيل تفرج عن عميد الأسرى الفلسطينيين ماهر يونس

وكالة الأناضول للأنباء
رام الله
نشر في 19.01.2023 10:12
كريم يونس، ابن عم ماهر يونس، بعد إطلاق سراحه، 5 يناير 2023 رويترز كريم يونس، ابن عم ماهر يونس، بعد إطلاق سراحه، 5 يناير 2023 (رويترز)

أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم، عن عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب ماهر يونس البالغ من العمر 64 عاما أمضى منها 40 عاما في سجون الاحتلال، وفق ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان.

وأشار البيان إلى أن يونس في طريقه إلى البيت بعد أن تنسم الحرية.

ويونس من بلدة عارة (شمالي إسرائيل)، واعتقل في 18 يناير/كانون الأول 1983م، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد.

ووفق نادي الأسير، أنسلطات الاحتلال حددت المؤبد للأسير يونس بـ 40 عاما.

ويونس عميد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

علماً أنه في الـ5 من يناير/ كانون الثاني الجاري أفرجت السلطات الإسرائيلية عن كريم يونس (ابن عم ماهر)، بعد أن أمضى بدوره 40 عاما في سجونها.

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