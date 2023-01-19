توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المحكمتين الدستوريتين التركية والفلسطينية

وقعت المحكمة الدستورية التركية، الخميس، مع نظيرتها الفلسطينية، اتفاقية تعاون مشترك.

جاء ذلك خلال زيارة يجريها وفد من المحكمة الدستورية التركية برئاسة رئيسها زهدي أرسلان، إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقال أرسلان: "اليوم وقعنا اتفاقية تعاون وتبادل خبرات مع المحكمة الدستورية الفلسطينية، تهدف لمد يد العون للأشقاء في فلسطين".

وأضاف، في تصريح لوكالة الأناضول: أن "عمر المحكمة الدستورية التركية 60 عاماً وهذا يعني اكتسابها خبرة طويلة، سيستفيد منها الأشقاء في فلسطين".

ولفت إلى أنه "جرى افتتاح مختبر حاسوب بتمويل من وكالة التعاون والتنسيق التركي "تيكا" يهدف إلى تدريب القضاة".

بدوره قال رئيس المحكمة الدستورية الفلسطينية محمد الحاج قاسم إن "توقيع اتفاقية التعاون تهدف إلى تمكين أواصر التعاون بين المحكمتين في مختلف المجالات ذات الاختصاص".

وأضاف الحاج قاسم: "سنكون سعداء باكتساب الخبرة من المحكمة التركية".

ووصل أرسلان فلسطين الأربعاء، وعلى جدول أعماله زيارة متحفي الرئيس ياسر عرفات والشاعر محمود درويش، ومن المقرر أن يصلي الجمعة في المسجد الأقصى.