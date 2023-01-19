يونيسف تطالب لبنان بفتح فوري للمدارس الحكومية

طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، لبنان بفتح المدارس الحكومية المقفلة بسبب إضراب للمعلمين احتجاجًا على تدنّي رواتبهم.

جاء ذلك في بيان أصدره ممثل يونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر، الخميس.

وقال بيجبيدر: "يواجه الأطفال في لبنان انقطاعًا جديدًا عن التعلّم نتيجة إغلاق المدارس الرسمية أبوابها منذ بداية هذا الشهر".

وشدد أنه "لا ينبغي للأطفال الانقطاع عن التعليم، ويجب على المدارس أن تبقي أبوابها مفتوحة أمامهم".

ولفت بيجبيدر إلى أن "وزارة التربية والتعليم العالي (اللبنانية) قدمت اقتراحًا للاستجابة للحاجات الفورية، بهدف إعادة جميع الأطفال إلى المدرسة".

وطالب الحكومة اللبنانية بـ "إعطاء الأولوية لحلول طويلة الأجل من خلال ميزانية الدولة للعام 2023"، وبـ "اتخاذ خطوات لدعم المعلمين من خلال تحديد دخل يحفظ كرامتهم ويساعد الأطفال في الحصول على تعليم جيد وآمن وشامل".

وكشف بيجبيدر عن تحركات تقوم بها يونيسف في إطار إنقاذ العام الدراسي، من خلال التواصل مع شركاء دوليين مناصرةً للمصلحة الفضلى للأطفال في لبنان".

وأكد أن "يونيسف تواصل مع المجتمع الدولي توفير موارد كبيرة لضمان حصول جميع الأطفال الذين يعيشون في لبنان على التعليم".

ومنذ أسبوعين، أعلن القطاع التعليمي في لبنان الإضراب وإقفال المدارس، بسبب عجز الأساتذة عن الاستمرار بالتعليم جرّاء تدهور قيمة رواتبهم، لدرجة باتت تكلفة التنقل بين أماكن إقامتهم ومراكز عملهم تمثل عبئًا ثقيلًا.

ومنذ العام 2019، يشهد لبنان انهيارًا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، حيث خسرت العملة أكثر من 95 بالمئة من قيمتها، ما ترافق مع تراجع في قيمة الرواتب والقدرة الشرائية.