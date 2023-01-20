إصابة شخصين في هجوم بمسيرات انتحارية على قاعدة التنف الأمريكية في سوريا

استهدفت ثلاث طائرات مسيرة انتحارية قاعدة أمريكية في شرق سوريا اليوم الجمعة، ما أدى إلى إصابة اثنين من مقاتلي المعارضة السورية فيما لم يصب أي أمريكي في الهجوم، وفق ما قال الجيش الأمريكي.

ولم يتضح من يقف وراء الهجوم، لكن سبق للمقاتلين المدعومين من إيران في المنطقة أن نفذوا مثل هذه العمليات في الماضي.

وقال الجيش الأمريكي إن طائرتين بدون طيار أسقطتا فيما أصابت الثالثة المجمع في قاعدة التنف حيث تلتقي الحدود بين سوريا والعراق والأردن.

قال الجيش إن الطائرة المسيرة التي قصفت المبنى أصابت اثنين من عناصر الجيش السوري الحر، وهما يتلقيان العلاج.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن الهجوم نفذه على الأرجح مقاتلون مدعومون من إيران ينتشرون في مناطق مختلفة من سوريا.

قال المتحدث العسكري الأمريكي جو بوتشينو: "الهجمات من هذا النوع غير مقبولة فهي تعرض قواتنا وشركائنا للخطر".

هناك ما يقرب من 900 جندي أمريكي في سوريا، بما في ذلك في الشمال وفي جنوب وشرق البلاد بحجة قتال داعش.