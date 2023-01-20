الجيش الإسرائيلي يمنع فلسطينيين من زراعة أشجار الزيتون في المنطقة "ج"

عمد الجيش الإسرائيلي إلى تفريق فعالية نظمها فلسطينيون لزراعة أشجار زيتون في الجوايا جنوبي الخليل في أراضي مهددة بالمصادرة في جنوب الضفة الغربية.

وقال يونس عرار، رئيس وحدة العلاقات الدولية والإعلام في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير، الجمعة، إن "الجيش الإسرائيلي منع فعالية لزراعة أشجار زيتون في أراضي منطقة الجوايا جنوبي الخليل والمهددة بالمصادرة".

وأشار عرار في حديثه للأناضول إلى أن الجيش "أعلن المنطقة عسكرية مغلقة وصادر الأشتال، واعتدى بالضرب على المشاركين".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي يمارس إرهاب الدولة المنظم، ويهدف للسيطرة على تلك الأراضي لصالح مشاريع استيطانية".

ولم يتم الإعلان عن وقوع أي إصابات في منطقة الجوايا الواقعة بالمنطقة "ج" حسب اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وتل أبيب.

وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق "ج" دون تراخيص، والحصول عليها شبه مستحيل، حسبما يقول الفلسطينيون.

وصنفت اتفاقية أوسلو2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.