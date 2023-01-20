السلطات التونسية تمنع التنقل شمال غربي تونس بسبب الثلوج

قررت السلطات التونسية، الخميس، منع التنقل إلى منطقة عين دراهم شمال غربي البلاد بعد انقطاع الطرق بسبب استمرار تساقط الثلوج.

وقالت إدارة الدفاع المدني بولاية جندوبة: "يمنع التنقل إلى معتمدية عين دراهم ما عدا سكان المنطقة وشاحنات التزويد نظرا لتواصل تساقط الثلوج وصعوبة التنقل".

وأضافت في بيان نشرته على فيسبوك، أن "القرار سيبقى ساريا إلى حين تحسن الوضع الجوي وإزالة الثلوج نهائيا".

وفي وقت سابق الخميس، أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي تحذيرا بوضع ولايتي باجة وجندوبة تحت اللون البرتقالي "ما يعني درجة إنذار عالية وخطر متوقع خصوصا بالنسبة لمستعملي الطريق بسبب تساقط الثلوج".

وتواجه تونس موجة من البرد بعد أشهر من شح في الأمطار.