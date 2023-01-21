إصابة 6 جنود يمنيين في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة شبوه

أصيب 6 جنود يمنيين بجروح مختلفة، اليوم السبت، إثر انفجار عبوّة ناسفة استهدفت آلية عسكرية في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.

وقال مصدر محلي في السلطة المحلية بمحافظة شبوه إن 6 جنود من القوات المشتركة (قوات العمالقة الجنوبية وقوات دفاع شبوه)، جميعها تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، أصيبوا في تفجير عبوة ناسفة استهدفت عربة عسكرية في منطقة المجازة بمديرية الروضة، شرقي العاصمة (عتق).

وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن العبوة "انفجرت في العربة العسكرية أثناء مرافقتها لسيارات نقل (الديزل)، المتجهة إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد".

وأشار، إلى إن "اثنين من الجنود أصابتهما خطيرة، وتم نقلهما إلى محافظة حضرموت القريبة (جنوب شرق).

وتشهد محافظة شبوة الخاضعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي (يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله)، تفجيرات عديدة وعمليات إرهابية، استهدفت نقاط أمنية وعربات عسكرية، ذهب ضحيتها العشرات من الجنود.

وتخضع محافظات جنوبية، هي عدن وشبوة وسقطرى ومعظم أبين، لسيطرة قوات المجلس الانتقالي.