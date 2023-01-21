استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان، إن هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، أبلغتها "باستشهاد المواطن طارق عودة يوسف معالي (42 عاماً) بعد إطلاق الاحتلال النار عليه في جبل الريسان، بالقرب من قرية كفر نعمة شمال غرب مدينة رام الله".

كما نقلت وكالة "جي ميديا" المحلية عن مسعف فلسطيني لم تسمه، قوله إن الإسعاف الإسرائيلي أبلغه "بوجود شهيد".

وأضاف المسعف: "تم تبليغي بوجود إصابة على جبل الريسان، توجهت هناك ووجدت قوات كثيفة، منعتني من الاقتراب".

وتابع: "أبلغني الإسعاف الإسرائيلي بأنه لا يوجد مصاب بل شهيد، وأبلغني الجيش بعدم التواجد لأن المنطقة مغلقة عسكرياً".

من جهته، تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن محاولة الفلسطيني تنفيذ عملية طعن.

وأضاف في بيان: "وقعت منذ فترة قصيرة محاولة طعن في مزرعة سديه إفرايم (بؤرة استيطانية)".

وقال إن الفلسطيني وصل إلى مكان الحادث "وحاول طعن مواطن إسرائيلي"، فتم "تحييده" دون أن يصاب الإسرائيلي.

فيما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن "محاولة الطعن تمت بمِفك".