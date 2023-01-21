السلطات المصرية تطلق سراح رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله سيف

أطلقت السلطات المصرية، مساء السبت، سراح رجل الأعمال المصري، صفوان ثابت، ونجله سيف.

وثابت ونجله مالكا أكبر مصنع وشركة منتجة للألبان بمصر ولهما ثقل اقتصادي معروف، وحبسا منذ نحو عامين بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بالبلاد منذ 2013، وتم حبسهما، وكانا على قائمة مطالبات تدعو لإطلاق سراحهما لطمأنة المستثمرين بالبلاد.

وقال المحامي المصري، أحمد أبو العلا ماضي، محامي ثابت ونجله، عبر صفحته بفيسبوك "تم إطلاق سراحهما"، دون تفاصيل أكثر.

وأكدت مريم صفوان ثابت على صفحتها في فيسبوك، أن والدها وشقيقها "موجودين معهما بالبيت"، معربة عن "سعادتها بتلك الخطوة".

ولم يصدر بيان من السلطات المصرية بشأن الإفراج، إلا أنه لاقى ترحيبا من نشطاء حيث هنأ المحامي اليساري والمرشح السابق لرئاسة مصر خالد علي، عبر صفحته بفيسبوك، ثابت وأسرته بهذا الإفراج.

ووصف الإعلامي حافظ الميرازي، عبر صفحته بفيسبوك إطلاق السراح بأنه "خبر جيد وإيجابي"، فيما غرد الكاتب الصحفي عمار على حسن، عبر حسابه بتويتر، قائلا "الإفراج عن رجل الأعمال صفوان ثابت وابنه خطوة طيبة".

وألقت السلطات المصرية القبض على صفوان ثابت (76 عامًا) نهاية 2020، وتلاها بشهرين توقيف نجله سيف (41 عاما) بتهم بينها الانتماء لجماعة الإخوان المحظورة بالبلاد.

وشركة ثابت ونجله "جهينة"، وهي من كبرى الشركات في مجال الألبان ومنتجاتها بمصر ومدرجة بالبورصة المصرية، ولاقت وفاة بهيرة الشاوي زوجة ثابت أثناء حبسهما نعي وحضور من جانب رموز مؤيدة للسلطات المصرية.