مسيرات "انتحارية" تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في "التنف" جنوبي سوريا

قالت قيادة القوات المركزية الأمريكية "سنتكوم" إن قاعدة "التنف" العسكرية، التي يتمركز فيها جنود أمريكيون جنوبي سوريا، تعرضت لهجوم بـ3 طائرات مسيرة انتحارية.

وذكر بيان صادر عن "سنتكوم"، الجمعة، أن قاعدة التنف تعرضت صباح اليوم لهجوم بثلاث مسيرات انتحارية، مضيفاً أن "قوات التحالف أسقطت مسيرتين، في حين أصابت الثالثة القاعدة العسكرية".

ولفت البيان إلى "إصابة عنصرين من الجيش السوري الحر، نقلا على إثرها للمستشفى، في حين لم تسجل أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية جراء الهجوم".

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الكولونيل جو بوتشينو، إن "هجمات من هذا النوع غير مقبولة، تعرّض قواتنا وشركاءنا للخطر، كما تشكل خطراً على مكافحة تنظيم داعش".

ولم يوجه بيان قيادة القوات المركزية الأمريكية "سنتكوم" أصابع الاتهام إلى أي جهة.

وتقع منطقة التنف عند المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق.

وسبق أن تعرضت قواعد ونقاط عسكرية أمريكية في سوريا عدة مرات لهجمات من مسيرات وصواريخ انطلقت من مناطق سيطرة الميليشيات التابعة لإيران.