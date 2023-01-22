مصرع 13 شخصاً في انهيار مبنى بمدينة حلب شمالي سوريا

لقي 13 شخصاً مصرعهم، الأحد، في حصيلة غير نهائية، جراء انهيار مبنى في مدينة حلب شمالي سوريا، فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين.

وأشارت وسائل إعلام محلية الى وجود خمسة أطفال بين الضحايا في المبنى المنهار في حي الشيخ مقصود.

وتتكرّر حالات انهيار الأبنية السكنية في حلب، ثاني كبرى المدن السورية، سواء جراء البناء المخالف من دون أسس متينة أو نتيجة تصدع المباني بسبب القصف والمعارك العنيفة التي شهدتها المدينة قبل سنوات.

وكانت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) أفادت بداية عن مقتل عشرة أشخاص بينهم طفل في انهيار مبنى سكني في حي الشيخ مقصود جراء "تسرب المياه إلى أساسات المبنى"، قبل أن تعلن وزارة داخلية النظام السوري ارتفاع عدد الضحايا إلى 13 قتيلاً "في حصيلة أولية"، من دون أن تحدد عدد الأطفال.

وأشارت الوزارة، وفق بيان نقلته "سانا"، إلى انتشال شخص واحد فقط على قيد الحياة، فيما تستمر عمليات إزالة الأنقاض والبحث عن ناجين.

وأوردت الوزارة أن المبنى السكني، المؤلف من خمسة طوابق، انهار عند الساعة الثالثة فجراً، وكانت تقطنه سبع عائلات.

وأفاد سكان في الحي لوكالة "فرانس برس" أن عدد قاطني المبنى كان يبلغ حوالى 35 شخصاً.

وأظهر مقطع فيديو نشره التلفزيون الرسمي التابع للنظام السوري عشرات الأشخاص منهمكين في البحث عن ناجين، منهم من تجمع حول المبنى وآخرون على سطحه، كما عملت جرافات على رفع الأنقاض.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القتلى من نازحي منطقة عفرين بريف حلب.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قضى عشرة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، جراء انهيار مبنى مؤلف من خمسة طوابق في حلب، بسبب ضعف أساساته.

وفي شباط/ فبراير 2019، تسبب انهيار مبنى متضرر بفعل الحرب في المدينة بمقتل 11 شخصاً، بينهم أربعة أطفال.