تعيين 34 امرأة بمناصب قيادية في شؤون الحرمين الشريفين في المملكة السعودية

عينت الرئاسة العامة لشؤون المسجدين (الحرام والنبوي) في السعودية، 34 امرأة في مناصب قيادية بغية تطوير الخدمات للزائرين للحرمين الشريفين لا سيما من النساء.

وأفادت رئاسة الحرمين في بيان، مساء الأحد، بأن رئيسها العام الشيخ عبد الرحمن السديس أصدر "قراراً بتكليف 34 قيادية في وكالات وإدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووكالة شؤون المسجد النبوي النسائية".

وأشارت إلى أن القرار يهدف إلى "تطوير الخدمات لقاصدات الحرمين الشريفين".

ومن بين الأسماء التي تم تكليفها وكلاء للرئيس العام بالمسجد الحرام، فاطمة الثبيتي وندى المالكي وعبير الجفير وأمل ثنيان وكيلة للرئيس العام بالمسجد النبوي.

بينما تنوعت تكليفات القيادات النسائية الجديدة بين وكيلة مساعد للرئيس ومدراء بإدارات مختلفة داخل الحرمين الشريفين، وفق ما رصدته الأناضول.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين أن قرار التعيين "ضمن النقلات النوعية التي تسعى لتحقيقها للمرأة السعودية المؤهلة في خدمة قاصدات الحرمين واستثمارا للكفاءات النسائية وتنفيذ للخطوات التطويرية في مجالات تمكين المرأة".

وفي أغسطس/آب 2021، أعلنت رئاسة شؤون الحرمين للمرة الأولى، تعيين سيدتين بمنصب مساعد للرئيس العام.

ومطلع العام الجاري، أعلنت هيئة السكة الحديدية السعودية، تخريج 32 سيدة لقيادة قطار الحرمين الأسرع بالمملكة.

وشهدت المملكة في السنوات الأخيرة تحولات واسعة، سمحت للمرأة بقيادة السيارة بأمر ملكي في 2017، تلتها قرارات بالتحاق النساء بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة برتب عسكرية مختلفة.

كما سمح للمرأة بالمساواة مع الرجل في حق استخراج جواز السفر ومغادرة البلاد مع إلغاء شرط موافقة ولي أمرها، وكذلك المساواة في سن التقاعد بما يعادل 58 سنة.