رئيس الوزراء العراقي يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه بناء على طلبه

أعفى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء العراقية "واع"، الإثنين.

وأوردت الوكالة نقلا عن مصادر لم تسمها، أن قرار إعفاء محافظ البنك المركزي جاء بناء على طلب الأخير، دون أية تفاصيل أخرى.

في المقابل، قرر رئيس الوزراء تكليف علي محسن العلَّاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة.

مصطفى غالب مخيف هو رجل قانون تولى منصب محافظ المركزي في سبتمبر/أيلول 2020، وكان قبل ذلك يعمل مديراً للدائرة القانونية في البنك المركزي.

فيما يشغل العلّاق منصب محافظ العراق في صندوق النقد الدولي منذ عام 2014، ورئيس مجلس محافظي صندوق النقد العربي منذ 2020، ومحافظ العراق في الصندوق.