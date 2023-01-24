"السعودية الخضراء" تزرع 49 مليون شجرة بالمياه المجددة حتى 2030

أعلنت السعودية زراعة 49 مليون شجرة فاكهة وليمون باستخدام المياه المتجددة تنفيذا لمبادرة السعودية الخضراء، وفق ما أفادت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة في بيان.

وأضاف البيان: "بدأنا تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرتي زراعة 45 مليون شجرة فاكهة وزراعة 4 ملايين شجرة ليمون بالمياه المجددة (مياه البحر المحلاة والمياه المعالجة) بحلول 2030"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أن مبادرتي الزراعة تتم "ضمن مبادرة السعودية الخضراء تحت شعار من الطموح إلى العمل، وذلك بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، وصندوق التنمية الزراعية".

وأوضح البيان، أن الوزارة "نظمت ورشة عمل اليوم في مقرّها بالرياض لصياغة معايير وشروط اختيار المواقع، وتحديد مواقع المشاتل والتشجير، لتحقيق مستهدفات المبادرتين".

ولفت إلى أنه سيتم "زراعة 45 مليون شجرة فاكهة في مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان، إضافة إلى زراعة 4 ملايين شجرة ليمون بالمياه المجددة في مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة، ونجران والقصيم والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان".

ويتوقع أن توفر المبادرتان وفق البيان "أكثر من نصف واردات المملكة من الفواكه وزيادة المساحة الخضراء للإسهام في الحد من انبعاثات الكربون ضمن تحقيق مستهدفات المملكة لرؤية 2030".

وفي مارس/آذار 2021، أعلنت المملكة عن مبادرة "السعودية الخضراء" لتحسين جودة الحياة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحييد الآثار الناتجة عن النفط وحماية البيئة، وتستهدف تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول عام 2030".

وفي أكتوبر/ تشرين أول 2021، أعلن ولي العهد السعودي الشيخ محمد بن سلمان، إطلاق الحزمة الأولى من مبادرة "السعودية الخضراء"، باستثمارات تبلغ 700 مليار ريال (186.9 مليار دولار)، وتشمل زراعة أكثر من 450 مليون شجرة.