الملك الأردني يشدد لنتنياهو على ضرورة أن توقف إسرائيل العنف

شدد العاهل الأردني على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بالتهدئة وأن توقف أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في لقاء الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وشدد الملك عبد الله على "ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وعدم المساس به".

كما أكد "ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، مشددا على ضرورة وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام".

وأعاد الملك عبد الله التأكيد على موقف الأردن "الثابت" الداعي إلى الالتزام بحل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

كما جرى، وفق البيان، بحث العلاقات الثنائية وضرورة استفادة الجانب الفلسطيني من المشاريع الاقتصادية والإقليمية.

واليوم، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة مفاجئة إلى الأردن حيث عقد اجتماعا مع الملك عبد الله الثاني، وهي أول زيارة له منذ توليه السلطة على رأس حكومة إسرائيل الأكثر تطرفا في التاريخ.