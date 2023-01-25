حاملة أكبر مكتبة عائمة بالعالم.. سفينة "لوغوس هوب" ترسو في ميناء العقبة الأردني

رست سفينة "لوغوس هوب"، اليوم الأربعاء، في ميناء العقبة جنوبيّ الأردن، حاملةً على متنها أكبر مكتبة عائمة بالعالم.

وأفادت مصادر صحفية بأن السفينة وصلت إلى الميناء قرابة الساعة 09:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ).

وأوضحت مصادر مطلعة من سلطة العقبة، بأن السفينة تحمل أيضاً 370 شخصًا، بين طواقم ومتطوّعين من مختلف الجنسيات.

ومن المقرر أن تفتح السفينة أبوابها للعامّة صباح الخميس من الساعة 8:00 وحتى 16:00 ت.غ، وذلك لحين موعد مغادرتها منتصف فبراير/ شباط المقبل.

يُذكر أن سفينة "لوغوس هوب" بُنيَت عام 1973، وتملكها حاليًا شركة "Good Books For All" الألمانية الخيرية، التي تمتلك عددًا من المكتبات العائمة التي تجول موانئ العالم.

وتحتوي مكتبة السفينة على نحو نصف مليون نسخة من 4 آلاف كتاب في مختلف المعارف العلمية والأدبية والفكرية.