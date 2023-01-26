بي كي كي/واي بي جي الإرهابي يجند قسرًا 58 شابا في الحسكة

قام تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي باعتقال 58 شابا معظمهم من العرب ثم تجنيدهم في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وفق مصادر محلية.

وأكدت المعلومات التي حصلت عليها الأناضول من مصادر محلية، الأربعاء، مواصلة التنظيم تجنيد الشباب قسرا في الحسكة التي يحتلها.

وأوضحت أن التنظيم اعتقل خلال آخر أسبوع 18 شابا في منطقة المالكية و3 في منطقة رميلان و9 في بلدة القحطانية و26 في قرية "جل آغا" و2 في قرية "القلعة" على نقاط التفتيش التي أقامها في تلك المناطق.

وينقل الإرهابيون الشباب إلى معسكرات للتدريب على السلاح في قرية "خان الجبل" التابعة لمنطقة المالكية.

ومنذ سيطرتها على مناطق واسعة شمالي شرقي سوريا في العام 2012 اعتقلت المنظمة عشرات آلاف الشبان وجندتهم إجباريا في صفوفها.

ويفرض التنظيم ممارسات مماثلة في محافظتي الرقة ودير الزور اللتين يحتلهما.

وجنّد "ي ب ك/ بي كي كي" عددا كبيرا من الأطفال في صفوفه بقوة السلاح بعد اختطافهم في مناطق سيطرته داخل سوريا.

وفي تموز/يوليو 2022 أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة تحت عنوان "الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2021" استمرار التنظيم الإرهابي بتجنيد الأطفال قسرا ضمن صفوفه في سوريا.