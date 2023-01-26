حماس تهدد: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء "العدوان" الإسرائيلي

هددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأن الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة "لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء استمرار العدوان الإسرائيلي بالضفة الغربية".

جاء ذلك في تصريح للقيادي في "حماس" إسماعيل رضوان للأناضول، على هامش مشاركته في وقفة نظّمتها الحركة، بمدينة غزة، تنديدا بالعملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.

وأضاف رضوان: "غزة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء استمرار العدوان بالضفة، والاحتلال يُقرّب المنطقة من الانفجار الكامل".

وحمّل رضوان إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن تداعيات الجريمة التي ارتكبتها في مخيم جنين، وعن تداعيات أي انفجار يندلع نتيجة تلك الجرائم".

ودعا القيادي في حركة "حماس" الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى "تصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال"، مضيفا إن "دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستكون وقودا لمواصلة المواجهة".

وأشار إلى "وحدة الشعب والفصائل الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها، في مواجهة الاحتلال".

ولفت رضوان إلى أن "الفصائل الفلسطينية بغزة في حالة تواصل مستمر لتقييم الأوضاع وبحث سبل الرد على أي عدوان يستهدف الشعب".

وخلال الوقفة، رفع الفلسطينيون المشاركون الأعلام الفلسطينية إلى جانب لافتات كُتب على بعضها، "جنين يا جرحنا النازف"، و" لن يفلح الاحتلال في كسر إرادة الشعب".

وفي وقت سابق الخميس، حذّرت حركة "الجهاد الإسلامي"، من "اندلاع معركة قريبة ومفتوحة في قطاع غزة، في حال لم تتوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين".

وقال داود شهاب، القيادي بالحركة للأناضول: "على الأطراف المعنيّة بحالة الهدوء بغزة (لم يسمّها) بالتدخل الفوري لكبح جماح الحكومة الإسرائيلية المتطرفة"، محذّرا من "دخول القطاع في مواجهة مفتوحة وقريبة".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت الخميس، إن "القوات الأمنية دخلت في عملية داخل مخيم جنين للاجئين، بعد ورود معلومات استخبارية عن نية تنظيم الجهاد الإسلامي تنفيذ هجوم كبير (لم توضح تفاصيله)".

وأضافت: "كان الهدف هو اعتقال عنصر التنظيم (الجهاد الإسلامي) الذي يترأس الخلية التي خططت للهجوم"، لم تسمه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، بينهم مسنة، وإصابة آخرين بجراح بينهم في حالة خطيرة.

فيما قال شهود عيان للأناضول إن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين، مما أدى لاندلاع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

ووفق مراقبين فلسطينيين تعد عملية اقتحام مخيم جنين هي الأكبر منذ تكثيف الجيش الإسرائيلي لعمليات الاقتحام شبه اليومية لمدن وقرى فلسطينية في الضفة الغربية منذ أشهر.