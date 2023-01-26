3 شهداء ومواجهات عنيفة في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كلية في حديث لتلفزيون فلسطين الرسمي، إن "حصيلة الشهداء في مخيم جنين 3 حتى الساعة".

وأشارت الوزيرة، إلى أن "الأوضاع في المخيم صعب للغاية، وهناك عدد من الإصابات لم تستطيع الطواقم الطبية الوصول إليها".

وفي وقت سابق اليوم، قال شهود عيان للأناضول إن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين، مما أدى لاندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وبيّن الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، استخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ومنذ أشهر تشهد الضفة الغربية تصعيدا ملحوظا في التوتر جراء اقتحامات واعتقالات إسرائيلية تفجر اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى.

الجيش الإسرائيلي أعلن أن القوات تعمل في مخيم جنين للاجئين، في الضفة الغربية، والذي كان محل تركيز قرابة عام من الغارات الإسرائيلية على الاعتقالات. لم يقدم الجيش على الفور أي تفاصيل أخرى.

تصاعدت التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ أن شنت إسرائيل الغارات في الربيع الماضي، في أعقاب سلسلة من الهجمات الفلسطينية أسفرت عن مقتل 19 شخصًا، في حين أدت جولة أخرى من الهجمات في وقت لاحق من العام إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 30 قتيلا.

ترفع أعمال العنف يوم الخميس عدد القتلى الفلسطينيين هذا العام إلى 21. قُتل ما يقرب من 150 فلسطينيًا العام الماضي، مما يجعل عام 2022 الأكثر دموية منذ عام 2004، وفقًا لمنظمة بتسيلم الإسرائيلية الحقوقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط، وهي أراض يطالب بها الفلسطينيون لدولتهم المأمولة.